Evleniyorlar! Şok Eden 'evlilik Sözleşmesi' İtirafı - Son Dakika
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Evleniyorlar! Şok Eden 'evlilik Sözleşmesi' İtirafı

22.04.2022 11:32
Evleniyorlar! Şok Eden 'evlilik Sözleşmesi' İtirafı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Çağlar Ökten ile önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Ünlü çift, nikah öncesi heyecanlı olduklarını ifade etti. Sayan'ın 'evlilik sözleşmesi' itirafı şaşırttı. İşte detaylar...

59 yaşındaki Seda Sayan, 7 Mayıs'ta Prag'da kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenecek. Hazırlıklara devam eden çift, alışveriş turunda el ele görüntülendi.

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen annesine resti çeken Oğulcan Engin, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahına katılmayacak.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAYACAK"

Önceki evliliklerinde sözleşme yapan Sayan, Ökten'e çok güvendiği için sözleşme yapmama kararı aldı.

2. Sayfa programında konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok. Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim" dedi.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

SEDA SAYAN'IN ÖZEL HAYATI

Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi.

Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı.

Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikahla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı.

Evleniyorlar! Şok Eden 'evlilik Sözleşmesi' İtirafı
Evleniyorlar! Şok Eden 'evlilik Sözleşmesi' İtirafı
Evleniyorlar! Şok Eden 'evlilik Sözleşmesi' İtirafı
Evleniyorlar! Şok Eden 'evlilik Sözleşmesi' İtirafı

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Çağlar Ökten, Seda Sayan, Evlilik, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Evleniyorlar! Şok Eden 'evlilik Sözleşmesi' İtirafı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evleniyorlar! Şok Eden 'evlilik Sözleşmesi' İtirafı - Son Dakika
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