Evlenmeleri Bekleniyordu... Üzen Açıklama - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bu yaz evleneceği konuşuluyordu.

"ÇOK YORULDUM, TATİL YAPACAĞIM"

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Nesrin Cavadzade, basın mensuplarıyla konuştu.

Rol aldığı Üç Kuruş dizisinin final yapacağını söyleyen güzel oyuncu, "Çok yoruldum, tatil yapacağım. Geçen sezondan çok yorgun başlamıştım zaten, bir de ihtiyar kedilerim var, onların hasta bakıcılığını üstleneceğim bir süre daha" diye konuştu.

"KAFAMIZDA TARİH YOK"

Nesrin Cavadzade'nin, yaz ayında nişanlısı Gökhan Alkan ile nikah masasına oturması bekleniyordu. Bu konuya dair konuşan Cavadzade "Annem bu kadar sormuyor ne zaman evleneceğimi, annemden daha çok soruyorsunuz. Kısmet bu işler, bakalım. Kafamızda herhangi bir tarih yok, olsa söylerim" diyerek hayranlarını üzdü.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başşehri Bakü'de doğmuştur. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı.

2019-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer almış ve bu dizide Şahika Ekinci karakterine hayat vermiştir. 6 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle diziye katılan oyuncu, dizinin 4. sezonunun bitmesine 2 bölüm kala 26 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 108. bölümde diziden ayrılmıştır.Günümüzde Üç Kuruş adlı dizide Bahar Yöndel/ Çaka karakterine hayat vermektedir.

Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.

NESRİN CAVADZADE SEVGİLİSİ KİM?

Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Gökhan Alkan ile nişanlı.