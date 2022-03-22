Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak! - Son Dakika

MF Yapım imzalı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi son haftalarında yeni oyuncularıyla karşımıza çıktı. Son olarak Yiğit Kirazcı'nın ayrıldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Volkan Keskin oturuyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 24. BÖLÜM ÖZETİ

Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra'nın, başı büyük beladadır. Özdemirler çifti sadece Azra'ya değil, Erman Arsen Hukuk bürosuna da karşı yüklü bir tazminat davası açmaya hazırlanmaktadırlar.

Yel Sanem, arkadaşlık sitelerinde kendisini farklı kimliklerle tanıtarak kadınları dolandıran usta bir dolandırıcının peşine düşer. Sanem'in adama ulaşmak için kullandığı yöntem ise Bora'yı çileden çıkaracaktır.

Çolpan, babalık testi sorununu çözmek için Erman'a yardım etmeyi kabul etmiştir ancak bu işin sandığı kadar kolay olmadığını anlaması uzun sürmez.

İkili Bora'nın sonucu öğrenmesini engellemeye çalışırken kendilerini beklemedikleri bir durumun içinde bulurlar.