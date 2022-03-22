Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak! - Son Dakika
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Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!

22.03.2022 13:39
Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!

Fox TV'nin çok severek takip edilen yapımlarından olan Evlilik Hakkında Her Şey, bu akşam 24. bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı dizi her salı ekrana geliyor. Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümde Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra'nın, başı büyük belaya girer...

MF Yapım imzalı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi son haftalarında yeni oyuncularıyla karşımıza çıktı. Son olarak Yiğit Kirazcı'nın ayrıldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Volkan Keskin oturuyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 24. BÖLÜM ÖZETİ

Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra'nın, başı büyük beladadır. Özdemirler çifti sadece Azra'ya değil, Erman Arsen Hukuk bürosuna da karşı yüklü bir tazminat davası açmaya hazırlanmaktadırlar.

Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!

Yel Sanem, arkadaşlık sitelerinde kendisini farklı kimliklerle tanıtarak kadınları dolandıran usta bir dolandırıcının peşine düşer. Sanem'in adama ulaşmak için kullandığı yöntem ise Bora'yı çileden çıkaracaktır.

Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!

Çolpan, babalık testi sorununu çözmek için Erman'a yardım etmeyi kabul etmiştir ancak bu işin sandığı kadar kolay olmadığını anlaması uzun sürmez.

İkili Bora'nın sonucu öğrenmesini engellemeye çalışırken kendilerini beklemedikleri bir durumun içinde bulurlar.

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Evlilik Hakkında Her Şey, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak! - Son Dakika


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