Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün neler yaşanacak? Azra bekleyen kötü sürpriz ne? - Son Dakika
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Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün neler yaşanacak? Azra bekleyen kötü sürpriz ne?

05.04.2022 14:17

Bu akşam 26. bölümüyle ekranlarda olacak Evlilik Hakkında Her Şey'de Azra'nın müvekkiline söylediği yalanların ortaya çıkması başına iş açacaktır. Tekin'in istediği şey, hem kendisi hem de Çolpan için işleri iyiden iyiye zorlaştırır.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu gibi başarılı isimlerin rol aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sanem'i zor bir karar beklemektedir

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNDE BUGÜN NELER OLACAK?

Azra'nın müvekkilini ikna etmek için söylediği yalanın ortaya çıkması işlerin daha da karışmasına yol açar. Hande için ise bu durumu kabullenmek hiç kolay değildir. Sanem'in tam da Bora'ya aşık olduğunu düşündüğü anda Ural'ın onu araması, duygularını sorgulamasına yol açar. Bir yol ayrımının ortasında kalan Sanem'i zor bir karar beklemektedir. Büyük aşkına kavuştuğu anda, yeni bir krizle karşı karşıya kalır. Çolpan DNA testindeki krizi çözmek için Sanem'den yardım alır. Fakat Tekin'in bunu yapmak için bir şartı vardır. Tekin'in istediği şey, hem kendisi hem de Çolpan için işleri iyiden iyiye zorlaştırır. Erman ve Çolpan'ın aşklarını yaşamadan önce geçmişleriyle ilgili vermeleri gereken son bir sınav vardır. Bora'nın elde ettiği sürpriz bir bilgi Demet ve Kerem davasının seyrini değiştirir. Azra, Efe'ye verdiği söz ve müvekkiline karşı mesleki sorumluluğu arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.

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Evlilik Hakkında Her Şey, Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün neler yaşanacak? Azra bekleyen kötü sürpriz ne? - Son Dakika


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