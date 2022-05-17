Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi? - Son Dakika

Başrolünde Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey'de Bora ve Erman'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Büyük bi umutla ayarladıkları Çolpan ve Sanem buluşması sarsıcı bir sürprizle sonuçlanacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Gülistan'ın intiharı, akli dengesinin yerinde olmadığı şüphelerini de desteklemiştir. Tüm deliller ve raporlar aleyhlerine de olsa Azra, Efe ve Çolpan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ölüm kalım savaşı veren Gülistan'ın tek umudu onlardır. İntiharın arkasındaki sır perdesini kaldırabilecek küçücük bir ihtimalin peşine düşen Azra ve Efe kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun ortasında bulurlar. Gülistan'ı kendisi ve ailesi için bir tehdit olarak gören Şeyda ise çocuğunu vermemek için her şeyi göze almıştır. Medyanın tüm ilgisinin üzerlerinde olduğu Can Derin davasında beklenmeyen gelişmeler yaşanır. Basına sızan yeni deliller Sanem ve Bora'yı aşılması güç bir durumla karşı karşıya bırakır. İkinci bir skandalla köşeye sıkışan Sanem ve Bora, Erman'a verdikleri sözle müvekkillerini içinde bulunduğu durumdan kurtarmak arasında sıkışırlar. Bora ve Erman, barışmak konusunda geri adım atmayan Sanem ve Çolpan'ı bir araya getirebilmek için bir plan yapar. Ancak Bora ve Erman'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Büyük bi umutla ayarladıkları Çolpan ve Sanem buluşması sarsıcı bir sürprizle sonuçlanacaktır.