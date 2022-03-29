Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor - Son Dakika
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Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor

29.03.2022 14:36
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor

Ekranların sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Bora'nın DNA sonucunu görmesini engellemeye çalışan Erman ve Çolpan'a sürpriz bir yardım gelir.

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. BBC yapımı, The Split dizisinin uyarlaması. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı bulunmaktadır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 25. BÖLÜM ÖZETİ

Efe, Çolpan'a verdiği sözü tutmuş Azra'nın işine dönmesine yardım etmiştir. Şimdi ise Efe'ye verdiği sözü tutma sırası Çolpan'dadır. Efe'nin sıra dışı isteği ise Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri değiştirecektir.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor

Birbirlerine aşklarını itiraf ettikten kısa bir süre sonra Erman ve Çolpan'a yakalanan Bora ve Sanem'in durumu ise iyice karışır. Bora'nın DNA sonucunu görmesini engellemeye çalışan Erman ve Çolpan'a sürpriz bir yardım gelir.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor

Eren'in okul takımında kalabilmesi için antrenman yapması gerekmektedir. Eren'e yardım etmesi için Bora dahil tanıdığı tüm erkeklerden yardım isteyen Azra sadece Efe'yi ikna edebilir.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor

Ancak Efe'nin bu yardımı da karşılıksız olmayacaktır. Aldığı yeni boşanma davasında Azra'nın kazanabilmesi, davayı kaybetmesine bağlıdır. Ancak bazen kaybetmek de kazanmak kadar zordur!

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Evlilik Hakkında Her Şey, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor - Son Dakika


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