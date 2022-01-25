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Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Hızır velayeti alabilecek mi? - Son Dakika

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Hızır velayeti alabilecek mi?

25.01.2022 14:56

16. bölümü ile bu akşam seyircisiyle buluşacak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçecek. Heyecanının eksik olmadığı dizide, ipler iyice gerilecek.

Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, 16. bölümüyle ekranlarda olacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNDE NELER OLACAK?

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora'nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır'ın Ece'yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra'nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra'nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra'dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece'nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır...

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Evlilik Hakkında Her Şey, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı, Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Hızır velayeti alabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Hızır velayeti alabilecek mi? - Son Dakika
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