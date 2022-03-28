Evlilik okulu ikinci mezunlarını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Evlilik okulu ikinci mezunlarını verdi

28.03.2022 12:05
Evlilik okulu ikinci mezunlarını verdi

UŞAK (İHA) – Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) bünyesindeki Evlilik Okulunun ikinci mezunlarına sertifikalarını takdim etti.

UŞAK (İHA) – Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) bünyesindeki Evlilik Okulunun ikinci mezunlarına sertifikalarını takdim etti.

Uşak Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) bünyesindeki Evlilik Okulu ikinci mezunlarını verdi. Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan çiftler sertifikalarını aldı. Ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, eğitimlerini başarı ile tamamlayan çiftleri tebrik etti.

"Aile Her Şeyin temeli"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2022 Yılı'nın Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "Bizler de UKAMER ile birlikte bir evlilik okulu etkinliği organize ettik. İlimizdeki Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve Sağlık Müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlarımız; kendilerine uzun, hayırlı, bereketli bir evlilik geçirmeleri için çeşitli eğitimler de verdiler. Bu vesileyle genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel bir evlilik hayatlarının olmasını temenni ediyorum. Gerçekten aile her şeyin temeli. Biz de belediyemizce, hem evli çiftlerimizi daha fazla bilinçlendirmek hem de bunu keyifli hale getirebilmek için böyle bir kamp programı tertip ettik. Valiliğimizce ilan edilen Aile Yılı dolayısıyla ailelerimize yönelik etkinliklerimizi sıklaştıracağız ve evlilik okulu etkinliğimizin de faaliyetlerini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sertifika törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi, UKAMER Başkanı İlknur Ertuğrul katıldı. - UŞAK

Evlilik okulu ikinci mezunlarını verdi
Evlilik okulu ikinci mezunlarını verdi
Evlilik okulu ikinci mezunlarını verdi
Evlilik okulu ikinci mezunlarını verdi

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Öldürülüp gömülen Vildan ve Osman'ın davası, güvenlik gerekçesiyle başka şehirde görülecek Son dakika haber | Öldürülüp gömülen Vildan ve Osman'ın davası, güvenlik gerekçesiyle başka şehirde görülecek Kırşehir'de cesetleri gömülü bulunan çiftin öldürülmesiyle ilgili dava Uşak'ta görülecek Kırşehir'de cesetleri gömülü bulunan çiftin öldürülmesiyle ilgili dava Uşak'ta görülecek

Mehmet Çakın, Evlilik, Uşak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Evlilik okulu ikinci mezunlarını verdi - Son Dakika


Son Dakika
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Burdur'da oynanan maçta futbolcuyu hastanelik olana kadar dövdüler
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 12:28:18. #1.13#
SON DAKİKA: Evlilik okulu ikinci mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement