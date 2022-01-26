Ezgi Mola, aynı reklamda oynadığı müzisyen tarafından 6 yıldır tehdit ediliyormuş

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2016 yılında birlikte rol aldığı Kemal Kahraman'ın kendisini kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

"SENİ GEBERTECEĞİM"

Ezgi Mola'nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola'nın tüm oyunlarına gelmeye başladı. Bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan Kahraman, "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.

Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi. Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

BENZER OLAYI SERENAY SARIKAYA'DA YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde aracıyla Etiler'de evinin bulunduğu siteye girerken saplantılı hayranının saldırısına maruz kalan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı. Bu süreçte kendisini çok çaresiz hissettiğini söyleyen oyuncu, kadın takipçilerine KADES uygulamasını indirmeleri konusunda çağrıda bulundu.