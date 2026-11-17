Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile evliliğini sonlandırmasının ardından özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce boşanan Mola, yeni sevgilisi olduğu belirtilen Yaşar Çağlak ile ilk kez birlikte görüntülendi.

YENİ SEVGİLİSİYLE KAMERALARA YAKALANDI

2025 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile yollarını ayıran Ezgi Mola, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Yaşar Çağlak ile birlikte magazin kameralarına yansıdı.

tv100 Magazin Hattı'nın yayımladığı görüntülerde birlikte görülen ikili, gazetecilerin ilişkilerine yönelik sorularını yanıtsız bıraktı. Mola ve Çağlak'ın ne zamandır birlikte olduklarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İKİ YILLIK EVLİLİĞİNİ SONLANDIRMIŞTI

Ezgi Mola, 2018 yılında ilişki yaşamaya başladığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs 2023'te evlenmişti. Çiftin bu evlilikten bir oğlu dünyaya gelmişti.

Haziran 2025'te tek celsede boşanan ikili, ayrılık kararını birlikte aldıklarını ve dostluklarını sürdüreceklerini açıklamıştı.

ADI DAHA ÖNCE BAŞKA BİR İSİMLE ANILMIŞTI

Ezgi Mola'nın adı, boşanmasının ardından Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile aşk iddialarına karışmıştı. Ancak o dönemde iki taraftan da ilişkiyi doğrulayan bir açıklama gelmemişti.

Mola'nın bu kez Yaşar Çağlak ile görüntülenmesi, oyuncunun özel hayatına ilişkin yeni bir gelişme olarak kayıtlara geçti.