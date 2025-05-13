Fahriye Evcen, mezuniyetinden 11 yıl sonra Boğaziçi Üniversitesi\'nde

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bu kez sosyal medyada nostaljik bir paylaşımla gündeme geldi. 2014 yılında mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne yıllar sonra tekrar adım atan Evcen, kampüs anılarını takipçileriyle paylaştı.

Reklam çekimleri için Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihi Güney Kampüsü'ne giden 38 yaşındaki oyuncu, set arasında kampüsün yeşillikleri içinde objektiflere poz verdi. Üniversite yıllarından izler taşıyan mekânda çekilen karelerine, "Eski yuvamda bir set hatırası" notunu düşen Evcen, hem öğrencilik yıllarına duyduğu özlemi hem de kariyerindeki yeni adımları aynı karede birleştirdi.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Evcen'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, oyuncunun üniversite yıllarına geri dönüşünü ve doğal pozlarını büyük bir ilgiyle karşıladı. Pek çok takipçisi, "Zaman durmuş gibi", "Kampüse yeniden ışık getirdiniz" gibi yorumlarla duygularını dile getirdi.