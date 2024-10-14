Farah Zeynep Abdullah'tan, Nur Sürer'e 'Yılmaz Güney' tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Farah Zeynep Abdullah'tan, Nur Sürer'e 'Yılmaz Güney' tepkisi

Farah Zeynep Abdullah\'tan, Nur Sürer\'e \'Yılmaz Güney\' tepkisi

Nur Sürer, Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı ödülü Yılmaz Güney'e adadı! Bu açıklama, Farah Zeynep Abdullah ile Yılmaz Güney arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Sürer'in ödül konuşmasına kayıtsız kalamayan Abdullah, tepkisini X hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdi.

14.10.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz aylarda, Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney hakkında yaptığı yorumlarla gündem yeniden hareketlendi. Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'i anarak "İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi" şeklindeki ifadeleri, Abdullah tarafından sert bir dille eleştirildi. Abdullah, Güney için "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" ifadelerini kullanarak Mungan'a yanıt verdi. Bu durum, Güney'in ailesiyle de mahkemelik olmalarına yol açtı.

'YILMAZ GÜNEY'İ KONUŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

Tartışmaya Fazıl Say da dahil oldu. Say, Farah Zeynep Abdullah'ı eleştirerek "Şu yol filminde figuran bile olamayacak niteliksizlikteki dizi oyuncusu artık dönemleri tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu sözler, ikili arasında gerilimi artarken usta oyuncu Nur Sürer de bu tartışmalara katıldı. Sürer, Abdullah'a doğrudan seslenmeden, "Kimsenin haddi değil Yılmaz'la ilgili konuşmak. Yılmaz Güney bu sinemanın kilometre taşıdır" diyerek Abdullah'ın görüşlerine katılmadığını belirtti.

NUR SÜRER'İN ÖDÜLÜNÜ YILMAZ GÜNEY'E ADAMASI FARAH ZEYNEP'İ SİNİRLENDİRDİ

Tartışmaların üzerinden zaman geçmesine rağmen, Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' alan Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e adayacağını açıkladığında bu gerilim yeniden alevlendi. Sürer, "Bu ödülü değersizleştirilmeye çalışılan en kıymetli ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi. Abdullah, bu açıklamadan sonra X hesabında "Ne Yılmaz Güney'i be" şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney, Sosyal Medya, Nur Sürer, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan, Nur Sürer'e 'Yılmaz Güney' tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • okan:
    Yav kardeşim bu adam savcımı hakimmi ne birini öldürdü şimdi bunu nasıl el ğstünde tutarsınız saçmalıyor millet bir gözünü kapatarak konuşmayın adam devletin memurunu öldürdü 19 15 Yanıtla
  • Mert ali:
    Suçlu olması Türk sinemasının en büyük isimlerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmez. Üç kuruşluk dizilerin tırışka dan oyuncuları Yılmaz Güney in adını ağızlarına besmeleyle alsın. Yılmaz Güney hangi suçu işlemiş olursa olsun bu halkın gözünde bir kavramandı.Hapis yattığı cezaevlerinde açık görüşlerde halk akın akın onu görmeye giderdi . Sineması ve özel hayatı ayrı ayrı noktalardır 18 4 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    Yılmaz güneyle aşık atmak kimin haddine sanatcı bozuntuları 6 5 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    Müptezeller Eskiden Markaya değil kaliteye Bakarlardı. Bunu bilin artık 3 3 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    YILMAZ GÜNEY SANATÇI DİYE BAHSEDENİN ……….. ONU SANATÇI OLARAK GÖRENİN. ……….. edeyim. 0 2 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Savcı katilini savunan haindir 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yangın Hastalar tahliye ediliyor Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:41 Memura servis hizmeti devam edecek Memura servis hizmeti devam edecek
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
19:15 Samuel Eto’o’dan bir skandal hareket daha Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha
18:56 Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği için bomba iddia Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği için bomba iddia
18:47 Başakşehir’de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
18:25 Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay gönderme Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:52 Teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen genç futbolcudan açıklama var Teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen genç futbolcudan açıklama var
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
16:16 Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray’ı 2-0 yendi Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 11:56:40. #1.13#
SON DAKİKA: Farah Zeynep Abdullah'tan, Nur Sürer'e 'Yılmaz Güney' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.