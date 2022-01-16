Fatih Bulut'tan yeni şarkı "Ölme Eşeğim Ölme"

2019'da "Çok Sevdim Yalan Oldu" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Fatih Bulut "Ölme Eşeğim Ölme" isimli yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

2019'da "Çok Sevdim Yalan Oldu" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve kısa sürede 200 milyon izlenmeye ulaşmayı başaran Fatih Bulut yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Mekin'e ait olan "Ölme Eşeğim Ölme"nin aranjesinde ise Mustafa Arapoğlu ile Ozan Arapoğlu'nun imzası bulunuyor. Turgay Ceylaner yönetmenliğinde Taksim'de kalabalık bir ekiple çekilen klip ise renkli görüntülere sahne oldu. Yapımcılığını Fatih Aksoylu ile Harun Savaş Aksoylu'nun üstlendiği "Ölme Eşeğim Ölme" Musicom Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Öte yandan, klip çekimi sırasında Taksim'de bulunan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Şarkının nakarat bölümünde ise; ölme eşeğim ölme yüküm ağır halim yok, bu yolun ne bir sonu nede biteceği yok, ölme eşeğim ölme yüküm ağır halim yok, bu yolun ne bir sonu nede biteceği yok sözleri yer alıyor. - İSTANBUL