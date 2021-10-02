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Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler - Son Dakika

Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler

02.10.2021 18:20

Gazeteci Fatih Portakal, eski çalıştığı kanal FOX TV'deki "Fulya ile Umudun Olsun" programına eleştiride bulundu. Portakal, Celal Bilin adlı kişinin içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu canlı yayında açmasıyla gündeme gelen söz konusu program için, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" ifadelerini kullandı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Fulya ile Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördüğünü iddia eden Celal Bilgin isimli genç, programa başvurarak çocuğunun DNA testinin yapılmasını talep etti. Söz konusu yayın sosyal medyada da gündem oldu.

"BÖYLE İÇERİKLERE İZİN VERENDE KABAHAT"

Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından söz konusu yayını eleştiren bir paylaşım yaptı. Portakal'ın paylaşımında, "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. "Halk bunu izliyor, istiyor" demekse ilkesizlik." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan cinsel içerikli video ile gündeme gelen eski kanalına tepki: İğrenç içerikler

Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı

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Son Dakika Magazin Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler - Son Dakika
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