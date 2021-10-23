Fatma Karadağ'ın kutsal topraklarda dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı

Müge Anlı, bir süredir Manisa'dan 2017 yılında kaybolan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ'ı konuk ediyor. Mercek altına aldığı Karahan'ın kaybıyla ilgili akılalmaz iddialarda bulunan Fatma Karadağ, kardeşinin sevgilisi tarafından gözü önünde dövülerek öldürüldüğünü, cesediyle günlerce aynı evde kaldığını söylemişti. Anlattıkları bununla da sınırlı olmayan Karadağ, kardeşinin cesedini tuvalete oturttuklarını, kokmasın diye her gün çiçek gibi suladıklarını iddia etmiş ve sözleriyle duyanları adeta şoke etmişti.

MEKKE'DE DİLENCİLİK BİLE YAPMIŞ

Müge Anlı, hakkında sevgilisi Cemal Durmaz ile hastanelerde ağına düşürdükleri kadınların çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddia edilen Fatma Karadağ'la ilgili yeni bir bilgiye ulaştı. Evde tutsak olduğu için dışarı çıkamadığını ve kardeşinin ölümüne mani olamadığını ileri süren Karadağ'ın Kutsal Topraklara gittiğini ortaya çıkaran Müge Anlı, üç çocuk annesinin kadının orada da dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu ortaya koydu. Müge Anlı'nın açıkladığı bilgiyi, röportaj verip telefona bağlanarak da doğrulayan tanıklar, Fatma Karadağ'ın Mekke'de dolandırıcılık yaptığını, bunun dışında dilenerek para topladığını anlattı.

MÜGE ANLI'NIN EKİBİNİ DE KANDIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Hurma satın alırken bile insanları dolandırdığı ortaya çıkan Fatma Karadağ'ın kardeşinin kaybıyla ilgili açılan davanın duruşmasında, epilepsi nöbeti taklidi yaptığı ve birçok sağlık sorununu bahane ederek mahkemenin hakkında tutuksuz yargılanma kararı verilmesini sağladığı öğrenildi. Benzer bir şekilde program sonrası da rahatsızlandığını iddia ederek hastaneye kaldırılan ancak tetkikler sonucu hiçbir sağlık sorunu olmadığı anlaşılan Karadağ'ın Müge Anlı'nın ekibini de sorulardan kaçmak için kandırmaya çalışıp başaramadığı ortaya çıktı.