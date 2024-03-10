Fatma Turgut, 6 şehirde konser vererek hayranlarıyla buluştu

Türkiye'yi gezerek hayranlarıyla buluşmaya devam eden Fatma Turgut hiç ara vermeden arka arkaya 6 şehirde konser verdi.
Yoğun ilgiyle karşılaşan Fatma Turgut dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söylerken turne kapsamında hazırladığı özel repertuvarla hafızalardan silinmeyecek bir konser serisine imza attı.
Hayranlarıyla sıkı bir iletişime sahip olan Fatma Turgut onlarla sohbet ederken samimi bir itirafta bulundu. Konu aşk ve ilişkilere gelince "Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim" dedi.
Ramazan boyunca yeni şarkısı için stüdyoda çalışacak olan Fatma Turgut bir sürpriz hazırlığında olduğunu da söyledi.
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