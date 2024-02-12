Fatma'yı yaralayan bıçak Leyla'ya değil, Töze'nin planı ters tepti - Son Dakika
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Fatma'yı yaralayan bıçak Leyla'ya değil, Töze'nin planı ters tepti

Fatma\'yı yaralayan bıçak Leyla\'ya değil, Töze\'nin planı ters tepti

Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak, beklenmedik bir şekilde Fatma'ya saplandı. Fatma yaralı halde revirde yatarken, Töze onu tehdit ederek cezaevi savcısına Leyla'nın saldırgan olduğunu söylemesini istedi. Ancak Cezayir'in müdahalesiyle Fatma'nın çocuğu kurtarıldı ve tehdit sona erdi. Öte yandan Gardaşov, kardeşinin CIA tesisinde olduğunu öğrenerek Ayvaz ile birlikte Romanya'ya gider. Ancak kurtarma girişimi başarısız olur ve Gardaşov da hücreye atılır. Tek umutları ise Cezayir Türk'tür.

12.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:52
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57.Bölüm:

Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır. Fatma revirde yaralı halde yatarken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister.

Durumu öğrenen Cezayir, Töze'nin kocasını bulur ve Fatma'nın çocuğunu elinden kurtararak tehdidin kalkmasını sağlar.

Öte yandan kardeşinin Bükreş'te gizli bir CIA tesisinde tutulduğunu öğrenen Gardaşov, Ayvaz'la birlikte Romanya'ya gider. Eskiden CIA için çalışmış yerel bir işbirlikçinin yardımıyla kardeşini kurtarmaya çalışırken yakalanır ve kardeşinin yanına hücreye atılır.

Artık onu ve kardeşini oradan çıkarabilecek tek kişi vardır; Cezayir Türk.

Kaynak: Magazinkolik

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Cezayir, Romanya, CIA, Suç, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fatma'yı yaralayan bıçak Leyla'ya değil, Töze'nin planı ters tepti - Son Dakika


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