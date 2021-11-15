Fedon kansere yakalandığını duyurdu

77 yaşındaki sanatçı, katıldığı programda son 2 yılının kanserle mücadele ile geçtiğini anlattı. Zorlu süreçten bahseden Fedon, böbreğinin yarısının gittiğini açıkladı.

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

Kanserle mücadelesini anlatan Fedon, "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır. Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar. Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti. Ama ölümden korkmuyorum" sözlerine yer verdi.

"SÜRÜNMEYEYİM BAŞKA HİÇ BİR ŞEY İSTEMEM"

Fedon, " Zeki Müren'in çok güzel derdi 'Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok' Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum. Ölüm Allah'ın emri...Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al.' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey" dedi.