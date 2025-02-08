Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından miras nedeniyle birbirine giren aile üyeleri arasında yeni kriz patlak verdi. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı ayrı ayrı mevlit programı duyurdu.

08.02.2025 19:34
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Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, yönetmen ve oyuncu Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Tayfur'un cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta sanatçının vefatının ardından aile üyeleri arasında miras krizi yaşandı.

FERDİ TAYFUR'UN AİLESİNDE MEVLİT KRİZİ

Tayfur'un mirasında Tuğçe Tayfur'un isminin geçmemesi gerilime neden oldu. Miras tartışmalarının ardından aile üyeleri arasında şimdi de mevlit krizi patlak verdi. Tuğçe Tayfur ile Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, ayrı ayrı mevlit programları duyurdu.

Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

KIZIYLA YEĞENİ AYRI AYRI AÇIKLAMA YAPTI

Şirin Gözalıcı, dayısı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutacaklarını açıkladı: "2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, Ailemizin çınarı Sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40. Günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur."

Tuğçe Tayfur ise başka bir açıklama yaptı. Tayfur, "Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi..." dedi.

Ferdi Tayfur\'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

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Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Aa:
    dinimizde mevlit yoktur sonradan gelen bir uygulama 34 19 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    yeğenine noluyor tamam akraba kızı varken sana düşmez bence kizı hakliymiş 42 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Rahmetlinin herşeyi olay.. Keşke Mal Mülk Yapmasaydın 42 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ORTALIĞI KARIŞTIRAN TUĞÇE DİYE TAHMİN EDİYORUM. BU KIZ NE ACAYİPMİŞ LAAN. 11 22 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aslında kimseye mal mülk birakmayacaksin sonra kavga ediyorlar bi de küfür 30 1 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    malı çokmuş demek ki bu kadar tantana gören sabancilar koçlar gülüyordur 24 3 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    benim anlamadıgım kızı kızı yeğeni kim oluyor herşeye karışıyor 24 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    yegene pogg yemek duser kizi dururken 18 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Hocam her 2 camidede mevlit programı yapılabilir sıkıntı yok ferdi baba mekanın cennet olur inşallah umarım cennette o güzel şarkılarını yine dinleriz 10 8 Yanıtla
  • Mehmet:
    gariban ölse kimsenin ruhu duymaz zengin ölse aile bir biriyle yarışır..cenazede mevlüt te her şey hanımına oğluna ve kızına düşer öncelik bunlar varken kimseye düşmez 14 2 Yanıtla
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