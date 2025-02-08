Ferdi Tayfur\'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

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Narin\'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti

Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, yönetmen ve oyuncu Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Tayfur'un cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta sanatçının vefatının ardından aile üyeleri arasında miras krizi yaşandı.

FERDİ TAYFUR'UN AİLESİNDE MEVLİT KRİZİ

Tayfur'un mirasında Tuğçe Tayfur'un isminin geçmemesi gerilime neden oldu. Miras tartışmalarının ardından aile üyeleri arasında şimdi de mevlit krizi patlak verdi. Tuğçe Tayfur ile Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, ayrı ayrı mevlit programları duyurdu.

KIZIYLA YEĞENİ AYRI AYRI AÇIKLAMA YAPTI

Şirin Gözalıcı, dayısı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutacaklarını açıkladı: "2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, Ailemizin çınarı Sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40. Günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur."

Tuğçe Tayfur ise başka bir açıklama yaptı. Tayfur, "Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi..." dedi.