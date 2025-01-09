Ferdi Tayfur'un yeğeninden açıklama: Dayımın parası pulunda gözüm yok - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un yeğeninden açıklama: Dayımın parası pulunda gözüm yok

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Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı, dayısı ve kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan tartışmalar hakkında konuştu. Gözalıcı, 'Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım'' dedi.

09.01.2025 14:34
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Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı, Tayfur'un vefatından sonra hakkında konuşulanlara ilişkin açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yaşanan olaylar sonrası yeğen Şirin Gözalıcı Günaydın'a konuştu.

"HEDEF GÖSTERİLİYORUM"

"Son kez size konuşuyorum, bir daha da bu konuya dair açıklama yapmayacağım. Dayımın vefatından sonra yaşananlarla ilgili hedef gösteriliyorum. Bana ve aileme ağır hakaretler ediliyor. Tuğçe ile dayımın arasına ben girmişim gibi gösteriliyor. Kimse baba ile kızı arasına giremez.

"DAYIM DAVA AÇTI DİYE BEN SUÇLANIYORUM"

Ben Tuğçe ile hiçbir zaman polemiğe girmedim. Sosyal medyadan bana defalarca suçlayıcı ifadede bulunmasına rağmen cevap vermedim. Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Hatta şarkılarını ne yaşarken ne de öldükten sonra söylemesini de yasakladı. Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı yaratılıyor. Asla böyle bir şey yok. Dayım kendi isteğiyle açtı davayı. Dayımın zaten yasal mirasçısı da değilim.

"DAYIMIN PARASINDA GÖZÜM YOK"

Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım. Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Ben gönüllü olarak dayımın hep yanındaydım. Yıllardır dayım yeğenleriyle birlikte Marmaris'te yaşıyordu. Şimdi de dayımın yasını tutuyorum. İnsanlara üzüldüm ne kadar acı demek ki dayı veya amca gibi hisleri ve bağları hiç yaşamamışlar."

Ferdi Tayfur\'un yeğeninden açıklama: Dayımın parası pulunda gözüm yok

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Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un yeğeninden açıklama: Dayımın parası pulunda gözüm yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Söylenecek çok şey var ama uzun yazında yayınlamıyorlar. Necla ve kızı Tuğçe mirastan zırnık alamaması gerekirdi. 19 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ayrıca Zaten Yükünüzü Tuttunuz 28 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    tamam buna mıras verılmesın o kadar basıt 22 2 Yanıtla
  • Sener Sonay:
    size kalmıyor zaten çocuklarından böyle bir talep hakkınız yokki zaten 18 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ferdi babanın mirasını kimsesiz çocuklara bağışlayın madem ailenin parası çok ihtiyacı yok ihtiyaç sahiplerine gitsin hepsi gerekirse imza toplarız bunun için 16 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zaten Size Baktı Duydunuz 18 4 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    şirin haklı 10 9 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Okadar mal mülk sahibi olmuşsun insan Sma hastalarına bağışladı şehitler vakfına bağış yapardı Mehmetçik vakfına bağış yapardı kur an kur bağış yapardı hiç olmazsa bir fatiha okuyanın olurdu okadar mal mülk dokunmadan gitti fani dunyaya 11 7 Yanıtla
  • Hülya Köse:
    Senin o mirasta hakkında yok, sözünde yok. 12 3 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    o parayı haketmeyen tek kişi oda Tuğçe. geri kalan hepsi hak ediyor 11 3 Yanıtla
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