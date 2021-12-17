Dünya, aylardır ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i Film çekimi sırasında yanlışlıkla öldürmesini konuşuyor. Olayın baş aktörü Alec Baldwin gözyaşları içinde yaptığı açıklamalar yapmış, Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği konusundaki gizem ise bir türlü giderilememişti.

Olayla ilgili yasal soruşturma sürerken soruşturmayı yürüten yetkililerden hem Baldwin'i hem de tüm dünyayı şaşırtan yeni bir hamle geldi.

Daha önce trajedi ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozmuş, yaşananlardan sonra ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalar yapmıştı. Baldwin, "Ben asla kimseye Silah doğrultup sonra tetiği çekmem" demiş, merminin silaha nasıl girdiğine yönelik soruya da "Hiçbir fikrim yok. Birisi silaha gerçek bir mermi koydu. O merminin sette bile olmaması gerekiyordu." cevabını vermişti.