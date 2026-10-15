Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen’in yer aldığı Gırgıriye Müzikali’nde final kararından dönüldü. Yapım ekibi, seyircilerden gelen yoğun talep üzerine gösterilere devam edileceğini açıkladı.
Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen’i buluşturan Gırgıriye Müzikali, final kararının ardından yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapım ekibi, yoğun talep üzerine gösterilere devam edileceğini duyurdu.
SEYİRCİNİN TALEBİ KARARI DEĞİŞTİRDİ
Zorlu PSM’de seyircisine veda eden Gırgıriye Müzikali için yeni bir açıklama geldi. Yapımcı tarafından iletişim ajansı aracılığıyla paylaşılan açıklamada, gösterilerin ekim ayında tamamlanmasının projenin başlangıcından itibaren planlandığı belirtildi.
Seyircilerden gelen yoğun talebin ardından ekiple birlikte devam kararı alındığı bildirildi.
MÜJDAT GEZEN TELİF SORUNUNU ANLATMIŞTI
Müjdat Gezen, daha önce final kararına ilişkin yaptığı açıklamada kendi ücretini aldığını, ancak eser sahiplerine yönelik telif ödemelerinde sorun yaşandığını söylemişti.
Yapım ekibinin devam kararını duyurduğu açıklamada, telif ödemelerine ilişkin bu sözlere yönelik bir değerlendirme yer almadı.
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