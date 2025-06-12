Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!

Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gözlerden uzak olan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın son durumu merak ediliyordu. 76 yaşındaki usta sanatçıdan yeni fotoğraflar geldi.

MART AYINDA İNME GEÇİRDİ, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz yıl beyin damarlarına pıhtı atması sonucu operasyon geçiren İnanır, mart ayında geçirdiği inme nedeniyle bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan sanatçı, yaklaşık dört aylık kritik tedavi sürecinin ardından servise çıkarılmış, ardından da taburcu edilmişti.

ARKADAŞLARI ZİYARETE GİTTİ

İyileşme sürecinde akciğer enfeksiyonu gelişen İnanır, temmuz ayında yeniden tedavi altına alınmıştı. Fizik tedavi süreci halen devam eden usta oyuncunun sağlık durumu yakından takip ediliyor. İnanır'ı son olarak halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan ziyaret etti. Usta oyuncunun son görüntüsünde kilo kaybının belirgin şekilde arttığı dikkatlerden kaçmadı. Oldukça zayıfladığı görülen İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yüzüne yerleşen gülümseme moralleri yükselten detay oldu.