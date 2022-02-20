Üye Girişi
Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti! - Son Dakika

Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!

20.02.2022 12:59

Flash TV'de yayınlanan Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaan Kaşıkçılar, TikTok hesabı açtı. Kaşıkçılar, son çektiği videosuyla gündem oldu.

Flash TV ekranlarında bir döneme damga vuran Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaan Kaşıkçılar da TikTok'a girdi. TikTok'ta kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Sarı Bıyık, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" dedi.

TİKTOK ÇEKMEYE DEVAM EDECEK

Cahit Kaan Kaşıkçılar ünlü TikTok fenomeni Onur Sermik ile devamını çekecekleri 'Kiracı' adında video serisine başladı. Gerçek Kesit'in yanı sıra birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer alan başarılı oyuncu Cahit Kaan Kaşıkçılar TikTok'ta içerik üretmeye devam edeceğini açıkladı.

Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta ortaya çıktı! Son çektiği video olay

FATURA VİDEOSU BEĞENİLDİ

Elektrik zamlarını da es geçmeyen Sarı Bıyık kapı çaldığı anları paylaştı. "Kim o?" sorusuna "Elektrik faturası" yanıtını alan Sarı Bıyık kendini boğmaya başlıyor. Artan faturalarla ilgili bu tepkisi Sarı Bıyık'a binlerce beğeni getirdi.

Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta ortaya çıktı! Son çektiği video olay
YORUMLAR
500
Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti! Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti! Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu! Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu! DÜNYADA MİLYONLARCA KEZ İZLENEN AMBULANS VİDEOSUNU ÇEKEN SÜRÜCÜLERİN NEFES KESEN EĞİTİMİ DÜNYADA MİLYONLARCA KEZ İZLENEN AMBULANS VİDEOSUNU ÇEKEN SÜRÜCÜLERİN NEFES KESEN EĞİTİMİ

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti! - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
12:39 Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme
12:30 Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!
12:27 Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşı: Bundan sonra Güngör Arslan benim
12:15 Survivor Sude'nin kardeşi fotoğraflarıyla instagramı kasıp kavuruyor!
12:09 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu
11:51 PSG'ye 13 ay sonra 3 gol şoku!
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi
11:17 Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası!
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 13:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement