Flörtlerinin yaş aralığını söyleyen Didem Soydan, yeni bir tartışma başlattı - Son Dakika
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Flörtlerinin yaş aralığını söyleyen Didem Soydan, yeni bir tartışma başlattı

Flörtlerinin yaş aralığını söyleyen Didem Soydan, yeni bir tartışma başlattı

Ünlü manken Didem Soydan, ''Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın'' açıklamasıyla şaşkınlık yarattı. Cesur pozları ve kendine has tarzıyla sık sık gündeme gelen Soydan, sosyal medyada tepki ve yorum yağmuruna tutuldu.

26.11.2024 15:57
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İddialı tarzı ve tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı 'flört yaşı' açıklamasıyla şaşkınlık yarattı. Soydan, "Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

CESUR PAYLAŞIMLARIYLA ÇOK KONUŞULUYOR

Mankenlik kariyerinin yanı sıra cesur pozları ve kendine has tarzıyla da adından söz ettiren Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde siyah sütyeniyle koltuğa uzandığı fotoğrafıyla gündeme gelmişti. Bir takipçisinin "Artık çocuk yap" yorumuna ise "Hoşt" yanıtını vererek sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Didem Soydan, özel hayatıyla olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. Soydan'ın flört yaş aralığına dair yaptığı açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Soydan'ın paylaşımı sosyal medyada kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazıları ünlü mankenin açıklamasını cesur bulurken, bazıları ise eleştirilerini dile getirdi. Soydan, kendine özgü paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı;

Flörtlerinin yaş aralığını söyleyen Didem Soydan, yeni bir tartışma başlattı

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Son Dakika Magazin Flörtlerinin yaş aralığını söyleyen Didem Soydan, yeni bir tartışma başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat:
    işte bunlar kendilerine çağdaş, modern, laik oluyor.!!! Uğruna milyonlar şehit olmuş güzel ülkemiz de bunlar soyunarak gündeme geliyor yazıklar olsun 11 1 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    yuhhh ya..çocuk tacizcisi 4 0 Yanıtla
  • Murat:
    Bu lafları muhafazakar biri dese din düşmanları genellemeler yapıp tüm müslümanlara saldırır. ama kendilerinden biri diyince SUSARLAR. SAPIK bizden çıktı diyip kafalarını kuma gömerler 2 0 Yanıtla
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