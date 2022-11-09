Freddie Mercury'nin 1974 model aracı müzayedede 6 milyon TL'ye satıldı - Son Dakika
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Freddie Mercury'nin 1974 model aracı müzayedede 6 milyon TL'ye satıldı

09.11.2022 18:28

1991 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin 1974 model Rolls-Royce gümüş arabası gerçekleştirilen müzayedede değerinden 10 kat fazlasına, 6 milyon TL'ye satıldı.

Özellikle 1980'li yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran The Queen grubunun solisti, en meşhur olduğu dönemde stüdyoya dair girdiği 1974 model gri Rolls-Royce otomobili satışa çıkarıldı. 7 Kasım'da RM Sothebt's London Sale müzayedesinde tahmin edilen değerinden 10 kat daha fazla fiyata satıldı.

GELİR BAĞIŞLANDI

Roller en son teklif ile 286.250 Sterlin yani 6 milyon TL'ye satıldı. Satıştan elde edilen bütün gelir Ukrayna'da yardım sağlamak için kurulan Superhuman Center'a gitti. Freddie'nin ölümünün ardından, arabayı uzun yıllar boyu Mercury'nin kız kardeşi, Kashmira Cooke devralmıştı. Ehliyeti olmayan Mercury, aracını kendi hiç kullanamadığı için şoförüne kullandırıyordu.

Freddie Mercury'nin aracı 6 milyon TL'ye satıldı
Freddie Mercury'nin aracı 6 milyon TL'ye satıldı
Freddie Mercury'nin aracı 6 milyon TL'ye satıldı
Kaynak: Magazinkolik
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Freddie Mercury'nin 1974 model aracı müzayedede 6 milyon TL'ye satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freddie Mercury'nin 1974 model aracı müzayedede 6 milyon TL'ye satıldı - Son Dakika
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