Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı - Son Dakika
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Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı

Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı

Love Island All Stars'ın galibi Gabby Allen, ayrılık sonrası fit görüntüsüyle dikkat çekti. Eski sevgilisi Casey O'Gorman'a mesaj niteliğindeki paylaşımlarında, ''Sıkı çalışmanın karşılığını alırsınız'' diyerek iddialı fiziğini gözler önüne serdi.

16.05.2025 16:11
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Love Island All Stars yarışmasının kazananlarından Gabby Allen, eski sevgilisi Casey O'Gorman ile yollarını ayırdıktan sonra ilk kez objektiflere yansıdı. Spor tarzıyla dikkat çeken Allen, vücudunu saran taytı ve uyumlu spor üstüyle fit görüntüsünü paylaştı.

Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı

Hafta başında yapılan ortak açıklamada ikili, ayrılığın "karşılıklı bir karar" olduğunu belirtmişti. Ancak 33 yaşındaki spor eğitmeni Gabby Allen, özel hayatındaki bu gelişmeye rağmen işine hız kesmeden devam ediyor. Kendi fitness programı Shape Up With Gabby'yi tanıtmaya devam eden Allen, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarından tam not aldı. Paylaştığı karelerde dikkat çeken sıkı fiziğiyle beğeni toplayan Allen, bir fotoğrafta taytıyla şekilli kalçasını sergilerken, bir diğerinde kaslı kollarıyla öne çıktı. Ünlü isim, takipçilerine "Söz veriyorum, sıkı çalışmanın karşılığını alırsınız" mesajını verdi.

Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı

Gabby Allen ve 28 yaşındaki Casey O'Gorman, şubat ayında sona eren Love Island All Stars yarışmasının son sezonunu kazanarak 50 bin sterlinlik büyük ödülün sahibi olmuştu. Ayrılık haberi hayranlarını üzerken, Allen'ın pozitif duruşu takdir topladı.

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Son Dakika Magazin Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mahmut Başaran Aga:
    kimse kusura bakmasın kadın vücudunu reklam malzemesi olarak çırılçıplak göstermek çağdaşlık olmamalı diyecem çoğunuz itiraz edeceksiniz. hiç hoş değil bence kadının özeli olmalı biraz ya 38 0 Yanıtla
  • 367236:
    Doğru söylüyorsun da kardeşim son dakika komisyon alıyor tahmin ediyorum yoksa haberini bu 7 0 Yanıtla
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