Daha önce yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Selen Görgüzel, şimdi de ayı kanı arayışına girdi

Hamdi Alkan ile evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Cilt bakımına olan düşkünlüğüyle tanınan Görgüzel, yeni yaptırmak istediği işlem hakkında bilgi verdi.

"AYI KANI ENJEKTE ETTİRECEĞİM"

Geçtiğimiz aylarda yüzüne çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını belirten ünlü şarkıcı, kendisi için yeni bir güzellik yöntemi keşfettiğini söyledi. Yeni işlem için ayı kanı arayışına girdiğini söyleyen şarkıcı, "Ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Ayılar 6 ay kış uykusuna yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum, yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş" dedi.