Bülent Ersoy'dan "frikik" açıklaması: Artık çift dikiş attırıyorum - Son Dakika
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Bülent Ersoy'dan "frikik" açıklaması: Artık çift dikiş attırıyorum

22.09.2022 23:32

İzmir konserinde derin göğüs dekolteli bir elbise giyen ve sahnede kıyafetinin açılmasıyla zor anlar yaşayan Bülent Ersoy, modacısıyla Arnavutköy'de görüntülendi. Artık kıyafetleri için daha sağlam önlemler alındığını söyleyen Ersoy, "Frikik vermeyeyim diye bu defa çift dikiş attırıyorum" dedi.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavurtköy'de modacısı Burcu Sedef ve iş insanı Murat Karabova ile yemek yedi. Mekandan çıkarken iki ismin koluna giren Ersoy, kendisini bekleyen basın mensuplarının da sorularını cevapladı.

"FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇİFT DİKİŞ ATTIRIYORUM"

9 Ekim'de Kuruçeşme'de konseri için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Diva, "Konser için kıyafet provasından çıktık, çok güzel olması için saatlerce uğraşıyoruz" dedi. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahneye çıkan Ersoy, derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Sahnede sevilen şarkılarını okuyan sanatçı, kıyafetinin azizliğine uğrayınca göğüs açıldı. Verdiği frikik hakkında konuşan Bülent Ersoy, "Sormayın, bazen oluyor. Kıyafetlerimi Burcu yapıyor, çok güzel ciciler yaptı. Frikik vermeyeyim diye... Bu defa çift dikiş attırıyorum" diyerek kahkaha attı.

Sahnede göğüs açılan Bülent Ersoy'dan güldüren frikik açıklaması: Artık çift dikiş attırıyorum
Sahnede göğüs açılan Bülent Ersoy'dan güldüren frikik açıklaması: Artık çift dikiş attırıyorum
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Kaynak: Snob Magazin

Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'dan 'frikik' açıklaması: Artık çift dikiş attırıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bülent Ersoy'dan "frikik" açıklaması: Artık çift dikiş attırıyorum - Son Dakika
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