Bülent Ersoy'dan "frikik" açıklaması: Artık çift dikiş attırıyorum

Türk müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavurtköy'de modacısı Burcu Sedef ve iş insanı Murat Karabova ile yemek yedi. Mekandan çıkarken iki ismin koluna giren Ersoy, kendisini bekleyen basın mensuplarının da sorularını cevapladı.

"FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇİFT DİKİŞ ATTIRIYORUM"

9 Ekim'de Kuruçeşme'de konseri için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Diva, "Konser için kıyafet provasından çıktık, çok güzel olması için saatlerce uğraşıyoruz" dedi. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahneye çıkan Ersoy, derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Sahnede sevilen şarkılarını okuyan sanatçı, kıyafetinin azizliğine uğrayınca göğüs açıldı. Verdiği frikik hakkında konuşan Bülent Ersoy, "Sormayın, bazen oluyor. Kıyafetlerimi Burcu yapıyor, çok güzel ciciler yaptı. Frikik vermeyeyim diye... Bu defa çift dikiş attırıyorum" diyerek kahkaha attı.