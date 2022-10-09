Erkek Arkadaşı Tehditler Savurdu

Görüntü alınmamasını isteyen Melisa Aslı Pamuk, iki saat boyunca kaçış yolu aradı.

TEHDİTLER SAVURDU

Bir ara muhabirlerin yayına gelen Pamuk'un erkek arkadaşı, muhabirlere tehditler savurdu. "Siz kimsiniz", "Burada görüntü alınmayacak" ve "Yiyorsa çekin" gibi cümleler kuran Melisa Aslı Pamuk'un arkadaşı, bu tehditler sonuç vermeyince çareyi oyuncuyu ön kapıdan çıkarmakta buldu.

Pamuk, çıkışta sorulara yanıt vermeden taksiye binerek mekandan ayrıldı.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sevilen oyuncu Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991 tarihinde Haarlem'de dünyaya geldi. Türk kökenli, Hollanda vatandaşı olan oyuncu Hollanda'da yaşadığı dönemde Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başladı fakat Miss Turkey yarışmasına katılmasının ardından okulunu dondurdu.

Modelliğe on dört yaşında iken başlayan Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında gerçekleşen ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX ekranlarında yayınlanan yarışmaya katıldı. Güzel ouncu, finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında birinciliğe layık görüldü.

Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birincilik elde eden Pamuk, Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi olarak tanınan Gizem Memiç'ten aldı. Yarışma organizasyonunun format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması)'te temsil etti.

Daha sonra katıldığı Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) ismindeki yarışmada 2009 yılında Gelecek Vadeden Model unvanı kazandı. Başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, ileri seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabiliyor.

MELİSA ASLI PAMUK'UN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2004 : Dat zit wel snor : Hayal

2012 : G.D.O. KaraKedi : Elmas

2012-2013 : Yer Gök Aşk : Sevda

2014 : Kurt Seyit ve Şura : Ayşe

2014 : Her Sevda Bir Veda : Azade

2014-2015 : Ulan İstanbul : Zeynep

2015-2017 : Kara Sevda : Asu Kozcuoğlu

2018-2019 : Çarpışma : Cemre Gür

2020 : Yeni Hayat : Yasemin Karatan