Şeyma Subaşı Lüks Teknede Aşka Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Şeyma Subaşı Lüks Teknede Aşka Geldi

14.08.2022 15:02
Şeyma Subaşı Lüks Teknede Aşka Geldi

Geçtiğimiz haftalarda tekrar barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile şimdilerde Marmaris'te tekne tatili yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı aşkıyla romantik bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Ege'de tekne tatiline çıktı. Otelde kalmak yerine teknede konaklayan çift magazin gündeminden düşmüyor.

Barışma sonrası sevgilisine jest yapıp 15 günlük tekne için 20 bin dolar kira ödeyen Alsaloussi bu hareketiyle Subaşı'nın gönlünü bir kez daha fethetti.

Aşklarına dolu dizgin devam eden çiftten romantik bir paylaşım geldi.

Sevgilisiyle teknede olduğu anları takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafa ise, "Çok şanslıyım" notunu düştü. Subaşı'nın sevgilisi için yaptırdığı dövme ise dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
Kaynak: Snob Magazin

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Subaşı, Ege, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı Lüks Teknede Aşka Geldi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
15:02 Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
14:57 Sinan Engin cümlesinin sonunda yüklem olarak küfür kullanmaktan son anda döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:30:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şeyma Subaşı Lüks Teknede Aşka Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement