Şeyma Subaşı Lüks Teknede Aşka Geldi

Şeyma Subaşı yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Ege'de tekne tatiline çıktı. Otelde kalmak yerine teknede konaklayan çift magazin gündeminden düşmüyor.

Barışma sonrası sevgilisine jest yapıp 15 günlük tekne için 20 bin dolar kira ödeyen Alsaloussi bu hareketiyle Subaşı'nın gönlünü bir kez daha fethetti.

Aşklarına dolu dizgin devam eden çiftten romantik bir paylaşım geldi.

Sevgilisiyle teknede olduğu anları takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafa ise, "Çok şanslıyım" notunu düştü. Subaşı'nın sevgilisi için yaptırdığı dövme ise dikkat çekti.