Asena maskülen tavrının altında yatan nedeni anlattı: Hayata 1-0 geriden başladığım için - Son Dakika
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Asena maskülen tavrının altında yatan nedeni anlattı: Hayata 1-0 geriden başladığım için

24.11.2022 15:52

Gelinlik markasını kurarak geçtiğimiz günlerde ilk defilesini yapan Asena, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında neden yıllardır maskülen olduğunu anlattı. Maskülenliğini hayat mücadelesine karşı bir duvar olarak kullandığını söyleyen Asena, "Benim gibi 1-0 geride başlayan bütün kadınlar aynı şekildedir. Alanımıza kimse giremez" dedi.

Yıllar önce evlendikten sonra yurt dışına taşınan oryantal Asena, moda sektörüne yönelerek kendi gelinlik markasını kurdu. Geçtiğimiz günlerde ilk defilesini yapan Asena, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu.

"MASKÜLEN TAVRIM HAYATA KARŞI BİR DUVARDIR"

Sert mizahıyla tanınan Asena, Kalaycıoğlu'nun, "Bu maskülen duruşun hayatın sana getirdiği zorluklara karşı bir duvar mı?" sorusu üzerine, "Aynen öyle. Benim gibi bütün kadınlar aynı şekildedir. Emin olun hayatla mücadele eden, 1-0 yenik başlayan bütün kadınlar hayatın onlara verdiği kamçıyla öyle bir duvar örer ki... Alanımıza kimse giremez. Ben istersem girebilir. Ben Karadeniz çocuğu olduğum için çocukluğum odun keserek, kuyudan su çıkartarak geçti. Ben doğduğumdan beri kendimi hep ünlü zannediyordum" şeklinde konuştu.

*#arabaslik*1227*#arabaslik*

Geçtiğimiz günlerde 40 mankeni podyuma çıkartarak gelinliklerini sergileyen Asena, defile sonrası yaptığı açıklamada "Çok mutluyum, çok gururluyum. Almanya'da bu tarz etkinlikler olmuyor. O yüzden sahneyi, podyumu çok özlemişim. Ayrıca ne güzel dostlar biriktirmişim. Çok konuşulacak diye düşünüyorum" demişti.

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Asena, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Asena maskülen tavrının altında yatan nedeni anlattı: Hayata 1-0 geriden başladığım için - Son Dakika


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