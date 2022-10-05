Gelsin Hayat Bildiği Gibi... SADİ İLE SONGÜL GİZEMLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR! - Son Dakika
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi... SADİ İLE SONGÜL GİZEMLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR!

05.10.2022 12:37
Gelsin Hayat Bildiği Gibi... SADİ İLE SONGÜL GİZEMLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR!

“Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, 12. bölümüyle 6 Ekim Perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 12. Bölümünde:

Sadi ve Songül, Serdar'ın yanına gitmek için çıktıkları yolda hiç tahmin etmedikleri biriyle tanışırlar.

Semih, Sadi ve Songül'e yaptığı teklifle fark etmeden onları bir tehlikeye daha atacaktır.

Esra'nın Ozan'ın kim olduğunu öğrenmesi, Sanem ve Ozan'ı ne yapacaklarını bilmedikleri bir duruma düşürür.

Zülfikar, Melek sayesinde kardeşiyle beklediği yüzleşmeyi yaşar.

Sanem'in haline üzülen Aylin, annesiyle konuşmak isterken duyduklarına daha fazla dayanamaz ve evi terk eder.

Gizem köşkteki yeni yaşantısına alışmaya çalışırken Aslı'nın ortadan kaybolması Türkan ve Gizem'in yüreğini ağzına getirir.

Aradığı hiçbir yerde Aslı'yı bulamayan Gizem'in umutları tükenmişken, Aslı elinden tutan biriyle köşkün kapısından girer.

Mert'in tesadüf eseri bulduğu Derya'nın defteri ilk kez onu bu kadar gerçeğe yaklaştırır. Derya'nın yıllardır sakladığı sır sonunda ortaya çıkacak mıdır?

Songül'ün ödül töreninde tanıştığı babasının öğrencisi Serdar trafik şubeye bir ziyarette bulunur.

Bu ziyaretin amacı Songül'ü ne kadar mutlu etse de Sadi'yi de bir o kadar mutsuz eder.

Gecenin ıssızlığında kendini bekleyen arabaya binen isimse yeni başlayacak maceraların habercisidir.

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Kaynak: Magazinkolik

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelsin Hayat Bildiği Gibi... SADİ İLE SONGÜL GİZEMLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR! - Son Dakika

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