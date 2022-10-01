Yeni şarkısı sızdırılan Aleyna Tilki'den sitem: Bu bir tuzak, düşmanlarım var - Son Dakika
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Yeni şarkısı sızdırılan Aleyna Tilki'den sitem: Bu bir tuzak, düşmanlarım var

01.10.2022 07:46

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısının sızdırıldığını açıklayarak sitem dolu ifadelere yer verdi. Tilki, sosyal medya paylaşımında, "Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun" ifadelerini kullandı.

O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama gibi şarkılarıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İki hafta sonra yeni şarkı çıkaracak olan Tilki, demo kaydının sızdırıldığını söyledi.

"EKİBİMDE DÜŞMANLARIM VAR"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ekibindeki kişilere tepki gösteren genç şarkıcı, "Yaklaşık iki hafta sonra 'Tanırım İntiharı' adlı şarkımı çıkartıyorum. Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim ve çok daha sonra çıkacak olan bir demo sızdırıldı. Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun" ifadelerini kullandı.

Şarkısı yayın tarihine günler kala sızdırılan Aleyna Tilki'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

Yeni şarkısı sızdırılan Aleyna Tilki, ekibine sitem etti: Düşmanlarım var


Yeni şarkısı sızdırılan Aleyna Tilki, ekibine sitem etti: Düşmanlarım var
Yeni şarkısı sızdırılan Aleyna Tilki, ekibine sitem etti: Düşmanlarım var
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Son Dakika Magazin Yeni şarkısı sızdırılan Aleyna Tilki'den sitem: Bu bir tuzak, düşmanlarım var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni şarkısı sızdırılan Aleyna Tilki'den sitem: Bu bir tuzak, düşmanlarım var - Son Dakika
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