Yeni şarkısı sızdırılan Aleyna Tilki'den sitem: Bu bir tuzak, düşmanlarım var

O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama gibi şarkılarıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İki hafta sonra yeni şarkı çıkaracak olan Tilki, demo kaydının sızdırıldığını söyledi.

"EKİBİMDE DÜŞMANLARIM VAR"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ekibindeki kişilere tepki gösteren genç şarkıcı, "Yaklaşık iki hafta sonra 'Tanırım İntiharı' adlı şarkımı çıkartıyorum. Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim ve çok daha sonra çıkacak olan bir demo sızdırıldı. Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun" ifadelerini kullandı.

Şarkısı yayın tarihine günler kala sızdırılan Aleyna Tilki'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.



