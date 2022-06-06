GGC'den Hacıbaba Pastanelerine teşekkür plaketi - Son Dakika
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GGC'den Hacıbaba Pastanelerine teşekkür plaketi

06.06.2022 10:13
GGC'den Hacıbaba Pastanelerine teşekkür plaketi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen gecede Diyarbakır'da 30 yılı aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastanelerine katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen gecede Diyarbakır'da 30 yılı aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastanelerine katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

GGC bu yıl 36'ncısını düzenlediği 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' sahiplerini buldu. Ödül törenine bölgeden ve birçok ilden gazeteci, sendika, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Basın mensuplarının yanı sıra farklı alanlarda hizmet veren kuruluşlara da geceye katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Türkiye geneli birçok şubesi ile istihdam lokomotifi ve soğuk baklavayı ilk üreten olarak bilinen 39 yılı aşkındır tatlı sektöründe nam salan Hacıbaba Pastanelerine teşekkür plaketi verildi. Plaket, GGC Başkanvekili ve İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu tarafından Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı'ya verildi. Böyle bir günde gazetecilerin kendilerini de onurlandırmasınin sevindirici olduğunu söyleyen Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, "Bu anlamlı günde bizde onların yanında olmak için meşhur tatlımızı onlara ikramda bulunmak istedik. Bizi ödülle şereflendirdikleri için teşekkür ediyorum. Gazeteciler toplumun aynasıdır, özgür çalışmayla sahadaki görevlerini yerine getirerek herkesin gözü ve kulağı olmaları için her türlü desteğimiz olacaktır" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Hizb-i İslami Partisi, Diyarbakır, Sendika, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin GGC'den Hacıbaba Pastanelerine teşekkür plaketi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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