Gökçe Bahadır\'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti

2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır, ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Yaklaşık 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu, ayna karşısında çektiği yeni fotoğrafını paylaştı.

İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALACAKLAR

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

HAMİLELİK SÜRECİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Yaklaşık 6 aylık hamile olan Bahadır, hamilelik sürecini gözlerden uzak geçirmeyi tercih ediyor. İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

AYNA KARŞISINDA POZ VERDİ

Bahadır, ayna karşısında çektiği fotoğrafını yayımladı. Ünlü oyuncunun yeni karesinde büyüyen karnının iyice belirginleştiği görüldü.