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Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması - Son Dakika
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Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması

Dermatoloji Uzmanı Aslı Tokmak, Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in yaptırdığı botoks ve dolgu işlemlerinin hatalı olduğunu belirtti. Tokmak, işlemlerin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak, fazla doz uygulandığında yapay bir görünüm ortaya çıkabileceğini söyledi.

27.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:53
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Türk müziğinin başarılı isimlerinden Rafet El Roman ve Gökhan Özen, yüzlerine yaptırdığı estetik işlemlerle konuşulmaya devam ediyor. Haberler.com YouTube stüdyosunda Doç. Dr. Efe Sıvış'ın konuğu olan Dermatoloji Uzmanı Aslı Tokmak, ünlü isimlerin yaptırdığı hatalı botoks ve dolgu işlemler hakkında konuştu.

"FAZLA DOZ UYGULANDIĞINDA BÖYLE YAPAY OLUYOR"

Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in yaptırdıktan sonra pişman olduğu botoks ve dolgu işlemlerin her kişide aynı sonucu vermediğini işlemlerin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Tokmak, "Fotoğrafları gördüğümde yapılan işlemlere ben de anlam veremedim. Uygulama şekli çok önemli. Kadın ve erkekler botoks uygulama dozu farklıdır. Bu şekilde fazla doz uygulandığında ortaya yapay bir görünüm çıkabiliyor. Yaşının iyisi olmak önemli. Botoks işlemini yüzdeki kırışıklıklar oturmadan önce yapmak daha önemli. Oturan kırışıklıkları açmak için fazla doz uygulandığında ortaya böyle yapay görüntüler çıkıyor. Rafet El Roman botoks yaptırmış, Gökhan Özen ise hem botoks hem de dolgu... Botoks, deneyimli ve tecrübeli biri tarafından doğru dozlarda yapılmalı" şeklinde konuştu.

RAFET EL ROMAN: BOTOKS YAPTIRDIM KARİZMAM GİTTİ

Şarkıları dillerden düşmeyen Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle adından söz ettirmişti. Daha genç görünmek için yüzünde botoks yaptıran ancak pişman olduğunu söyleyen şarkıcı "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu" ifadelerini kullanmıştı.

Gözünden operasyon geçiren Gökhan Özen ise işlem sırasında yüzüne de birkaç dokunuş yapıldığını ancak bahsedildiği gibi estetik yaptırmadığını söylemişti.

Gökhan Özen ve Rafet El Roman neden estetik mağduru oldu? Uzm. Dr. Aslı Tokmak Haberler.com'a konuştu
Gökhan Özen ve Rafet El Roman neden estetik mağduru oldu? Uzm. Dr. Aslı Tokmak Haberler.com'a konuştu
Rafet El Roman ve Gökhan Özen\'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
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SON DAKİKA: Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması - Son Dakika
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