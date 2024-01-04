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Gökhan Türkmen, Kızlarıyla Zaman Geçirdi - Son Dakika
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Gökhan Türkmen, Kızlarıyla Zaman Geçirdi

Gökhan Türkmen, kızlarıyla birlikte vakit geçirerek gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı. Sanatçı, yeni single heyecanını dile getirirken 19 Ocak'ta düzenleyeceği konserde şarkısını sevenleriyle birlikte söyleyeceğini açıkladı. Ayrıca sosyal medyada paylaştığı ojeli tırnaklarıyla ilgili sorulara ise 'Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum' şeklinde cevap verdi.

Gökhan Türkmen, Kızlarıyla Zaman Geçirdi
04.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:38
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KIZLARIYLA ZAMAN GEÇİRDİ

Kızlarıyla birlikte zaman geçiren Türkmen, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak yeni single heyecanını dile getirdi.

Gökhan Türkmen: Oje sürmeyi seviyorum

19 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenleyeceği konserine hazırlandığını belirten sanatçı, o gün yeni single'ını sevenleriyle birlikte söyleyerek duyuracağını açıkladı.

"KENDİME YAKIŞTIRIYORUM"

Ayrıca sosyal medyada paylaştığı tırnaklarındaki oje ile ilgili sorulara "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum" şeklinde cevap verdi.

Gökhan Türkmen: Oje sürmeyi seviyorum

Kaynak: Magazinkolik
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