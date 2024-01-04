Gökhan Türkmen, Kızlarıyla Zaman Geçirdi

KIZLARIYLA ZAMAN GEÇİRDİ

Kızlarıyla birlikte zaman geçiren Türkmen, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak yeni single heyecanını dile getirdi.

19 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenleyeceği konserine hazırlandığını belirten sanatçı, o gün yeni single'ını sevenleriyle birlikte söyleyerek duyuracağını açıkladı.

"KENDİME YAKIŞTIRIYORUM"

Ayrıca sosyal medyada paylaştığı tırnaklarındaki oje ile ilgili sorulara "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum" şeklinde cevap verdi.