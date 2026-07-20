Gölpark Fest 2026, Tuğçe Kandemir Konseriyle Kapandı

Bilecik Pelitözü Göleti'nde düzenlenen Gölpark Fest 2026, Tuğçe Kandemir konseriyle sona erdi.

Bilecik Valiliği himayelerinde düzenlenen festivalin son gününde çocuk etkinlikleri, spor aktiviteleri ve çeşitli programlar düzenlendi. Bilecik esnafı da ürünlerini ziyaretçilerle buluşturmaya devam etti. Akşam düzenlenen konserde Sabaha Karşı Onbir ve Tuğçe Kandemir, seslendirdikleri eserlerle festival coşkusunu zirveye taşıdı. Vatandaşlar, Pelitözü Göleti'nin eşsiz atmosferinde müzik dolu unutulmaz bir akşam yaşadı.

Üç gün boyunca konserler, çocuk etkinlikleri, açık hava sineması, plaj voleybolu turnuvası ve birbirinden renkli etkinliklerde vatandaşları bir araya getiren Gölpark Fest 2026, düzenlenen konserle sona erdi. - BİLECİK