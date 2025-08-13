Gonca Cilasun'dan Sadakat Albora Açıklamaları - Son Dakika
Gonca Cilasun'dan Sadakat Albora Açıklamaları

13.08.2025 10:49
Gonca Cilasun, Sadakat karakterini şefkate muhtaç, ama sert bir kadın olarak tanımladı.

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in despot hanımağası Sadakat Albora karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Gonca Cilasun, samimi açıklamalarda bulundu. Aliye Rona'ya benzetilen başarılı oyuncu dizideki sert mizacının aksine kendisini yeniliklere açık, maceraperest ve hayata sıkı sıkıya bağlı, Sadakat'i ise 'Şefkate ihtiyacı olan biri' olarak tanımladı.

'ŞEFKATE İHTİYACI VAR'

Dizi sezonunun en sevilen 'kötüsü' olan Sadakat Albora karakteriyle dikkat çeken Gonca Cilasun canlandırdığı karakteri 'şefkate ihtiyacı olan, sarılınmak isteyen biri' olarak değerlendirdi. Başarılı oyuncu, "Sadakat'in bir kirpi gibi olduğu gerçeği ortada. Ama bu topraklardaki pek çok kadın öyle değil mi? Sevilmeyi istiyoruz ama ne dilimizle ne bedenimizle bunu gösterebiliyoruz. Biz bu topraklarda kendimizi, hayatımızı, güzelliklerimizi hırpalaya hırpalaya yaşıyoruz. Döve döve seviyoruz. İte kaka sarılıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

'SADAKAT KÖTÜ BİRİSİ DEĞİL'

Milliyet Sanat'tan Asu Maro'ya konuşan Cilasun, "Sadakat kötü birisi değil. Sadece dili sert, bedeni sert. Gülümsemesi bile sınırlı. Kadın birine bir defa gerçekten gülmüş, gönlünü açmış, adam da onu hamile haliyle uçurumdan itmiş. Nasıl gülsün?" diye konuştu.

'ALİYE RONA VE EROL TAŞ İLE KIYASLANMAK BÜYÜK GURUR'

Oyunculuk sürecinde karakterinin en ince detayına kadar çalıştığını vurgulayan Cilasun, Sadakat'in ellerini karnında bağlayışından oturuşuna, kıyafet seçimlerinden silah tutuşuna kadar her ayrıntıyı bilinçli olarak tasarladığını anlattı. Ünlü oyuncu, Aliye Rona ve Erol Taş ile kıyaslanmaktan ise büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

