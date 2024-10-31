Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu

Geniş Video İzle

Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri'nin son bölümde yayınlanan dans sahnesi gündem oldu. Vuslateri'nin sergilediği figürler çok konuşuldu.

31.10.2024 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin sergilediği dans performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. Leyla dizisinde Nur karakterine hayat veren Vuslateri'nin sahilde bankta otururken yaptığı göğüs hareketleri ve sonrasında ayakta dans ettiği sahne izleyicileri ekrana kilitledi.

Vuslateri'nin dansı binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gonca Vuslateri\'nin oynadığı sahne çok konuşuldu

Gonca Vuslateri, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Muhammet Hayri:
    Bunlar sanatcı değil şarlatan ve anladınız siz onu 78 29 Yanıtla
  • res:
    Türk dizilerinden ne bekliyorsunuz ki zaten 60 19 Yanıtla
  • Pinar İmre:
    Süper bir sahne başarılı bir sanatçı 29 40 Yanıtla
  • res:
    Aklıma gelmişken 5Saray Karakartal a ç*ktı mı 20 36 Yanıtla
  • Emin Erol:
    soytarı palyaço aynı maskot gibi oynuyor dizi güzel ama bu kadın soytarı 21 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    TEK YOL ŞERİAT 13 18 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Sunlara peim verem bie ulke aonra neden milletin psikolojisi bozuk dizilerle uyutulmaya devam 17 2 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    en saçma dizi o kadar güzel dizilere final yaptrdılar bunları devam ettiriyolar 10 5 Yanıtla
  • Sema Kircali:
    başarılı bir sanatçı severek izliyoruz 6 6 Yanıtla
  • McA !:
    Gayet başarılı Bi tiyatrocu (kendisi liseden arkadaşım ozamanlar da deli doluydu. İntaş Lisesi) 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
16:23 Dilruba Kayserilioğlu’na ’’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçundan hapis cezası Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.