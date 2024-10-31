Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin sergilediği dans performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. Leyla dizisinde Nur karakterine hayat veren Vuslateri'nin sahilde bankta otururken yaptığı göğüs hareketleri ve sonrasında ayakta dans ettiği sahne izleyicileri ekrana kilitledi.
Vuslateri'nin dansı binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.
Son Dakika › Magazin › Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu - Son Dakika
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