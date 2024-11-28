Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor - Son Dakika
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Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor

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Ekranların ilgiyle izlenen dizisi 'Leyla'nın kötü ama sevilen karakteri Nur'a hayat veren Gonca Vuslateri, son dansıyla da beğeni rekorları kırdı. Geçtiğimiz bölümdeki dansıyla da çok beğenilen Gonca Vuslateri'nin son dansına 'Nur danslarıyla Dilber'i solladı' yorumları yapıldı.

28.11.2024 17:49
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Yeni sezon dizilerinden Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisi yayınlanan son bölümündeki, kötü ama sevilen karakteri Nur'un dansıyla gündem oldu.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde kendini sahneye atan Nur, yaptığı roman dansıyla seyircilerden tam not aldı. Dizideki performansı kadar danslarıyla da beğenilen karaktere hayat veren ünlü sanatçı Gonca Vuslateri, geçtiğimiz bölümde de yaptığı dans ile çok beğenilmişti. Yeni bölümündeki dansıyla da izleyicilerden tam not alan Vuslateri performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Vuslateri'nin sergilediği figürler çok konuşuldu.

"DANSLARIYLA DİLBER'İ SOLLADI"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Gonca Vuslateri'nin dans ettiği sahneyi paylaşarak, 'Nur danslarıyla Dilber'i solladı', 'Nur'u Gonca Vuslateri'den başkası oynayamazmış', 'Gonca Vuslateri çok iyi oyuncu' şeklinde yorumlar yaptı.

Gonca Vuslateri\'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes \'Dilber\'i solladı\' diyor

Gonca Vuslateri, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • agrasif laz:
    KURANİ KERİM OKURKEN YOBAZ OLUYORUZDA BOLE KİCİNİZİ BASİNİZİ SALARKEN NE OLUYONUZ PARDONDA CAGDASMİ 25 6 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Bütün pislikleri meşrulaştırıyor bu zamanki bütün diziler 14 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Deli dansı yapmış, dilberin dansı daha iyi 9 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Bu kadın tam arıza ya 8 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    dilberin eline su dökemez 0 0 Yanıtla
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