Yeni sezon dizilerinden Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisi yayınlanan son bölümündeki, kötü ama sevilen karakteri Nur'un dansıyla gündem oldu.
Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde kendini sahneye atan Nur, yaptığı roman dansıyla seyircilerden tam not aldı. Dizideki performansı kadar danslarıyla da beğenilen karaktere hayat veren ünlü sanatçı Gonca Vuslateri, geçtiğimiz bölümde de yaptığı dans ile çok beğenilmişti. Yeni bölümündeki dansıyla da izleyicilerden tam not alan Vuslateri performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Vuslateri'nin sergilediği figürler çok konuşuldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Gonca Vuslateri'nin dans ettiği sahneyi paylaşarak, 'Nur danslarıyla Dilber'i solladı', 'Nur'u Gonca Vuslateri'den başkası oynayamazmış', 'Gonca Vuslateri çok iyi oyuncu' şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor - Son Dakika
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