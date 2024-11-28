Gonca Vuslateri\'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes \'Dilber\'i solladı\' diyor

Magazin

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

Yeni sezon dizilerinden Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisi yayınlanan son bölümündeki, kötü ama sevilen karakteri Nur'un dansıyla gündem oldu.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde kendini sahneye atan Nur, yaptığı roman dansıyla seyircilerden tam not aldı. Dizideki performansı kadar danslarıyla da beğenilen karaktere hayat veren ünlü sanatçı Gonca Vuslateri, geçtiğimiz bölümde de yaptığı dans ile çok beğenilmişti. Yeni bölümündeki dansıyla da izleyicilerden tam not alan Vuslateri performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Vuslateri'nin sergilediği figürler çok konuşuldu.

"DANSLARIYLA DİLBER'İ SOLLADI"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Gonca Vuslateri'nin dans ettiği sahneyi paylaşarak, 'Nur danslarıyla Dilber'i solladı', 'Nur'u Gonca Vuslateri'den başkası oynayamazmış', 'Gonca Vuslateri çok iyi oyuncu' şeklinde yorumlar yaptı.