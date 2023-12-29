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Gönül Dağı 120. bölümünde neler olacak? - Son Dakika
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Gönül Dağı 120. bölümünde neler olacak?

Gedelli kasabasında tuvaletlerin tıkanmasıyla başlayan sorun, belediye ekipleri tarafından çözülemiyor. Münir Başkan amcaoğullarından yardım ister ve sorunun kaynağı bulunur. Selma'nın öğrencileri beklenmedik bir sebepten hastalanır ve öğretmenlik mesleği tehlikeye girer. Erkan ortadan kaybolur ve Sefer ile Filiz onu bulmaya çalışır.

Gönül Dağı 120. bölümünde neler olacak?
29.12.2023 - 18:28,  Güncelleme: 18:29
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Gönül Dağı'nın 120. bölümünde neler olacak:

Gedelli kasabası sakinleri tuvaletlerin tıkanmasıyla ne yapacaklarını şaşırır. Belediye ekipleri sorunu çözmeye çalışırlar ancak tıkanıklığın kaynağını bir türlü bulamazlar.

Münir Başkan, amcaoğullarından yardım ister. Amcaoğulları sorunun kaynağını bulurlar. Bir daha bu olayın tekrarlanmaması için Taner ne icat edecektir?

Selma'nın öğrencileri hastalanır. Selma kasabada olan salgın dolayısıyla olduğunu düşünür. Tahlil sonuçlarında öğrencilerin beklenmedik bir sebepten dolayı hastalandıklarını öğrenir. Selma'nın öğretmenlik mesleği nasıl tehlikeye girecektir?

Erkan, Filiz'e bıraktığı mektubun ardından ortadan kaybolur. Sefer ve Filiz her yerde Erkan'ı ararlar. Erkan'ı bulabilecekler midir?

Kaynak: Magazinkolik
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