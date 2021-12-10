TRT1'in çok izlenen dizilerinden Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Gülsim Ali, Pakistan merkezli uluslararası tekstil devi ile reklam anlaşması yaptı.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle Pakistan'da fenomen olan güzel oyuncu, markanın uluslararası yüzü oldu.

Oyuncunun adını taşıyan MariaBXGülsimAli koleksiyonunun reklam filmi geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekildi.

Koleksiyon Pakistan'ın dışında ABD, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinde satışa sunulacak. Gönül Dağı dizisinin yoğun çekim maratonu nedeniyle Pakistan'a gidemeyen oyuncunun dizi tatile girdiğinde bu ülkeye giderek çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.