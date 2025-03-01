Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor - Son Dakika
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Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

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Dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına altına alındıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün göstere göstere yardım kolisi dağıttığı anlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

01.03.2025 11:00  Güncelleme: 11:07
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Başörtüsü takıp "Ne yapsam yakışıyor" dediği videosunun ardından, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bu kez Ramazan kolisi dağıttığı görüntülerle gündeme geldi.

"HER SENE AYNI ŞEYİ YAPIYOR"

Yıkık dökük bir evi kendine adres seçen Murat Övüç, yardım kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim ettiği anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Övüç'ün yardımını göstere göstere yapmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Her sene aynı şeyi yapıyor", "Koli dağıtmak mı kaldı? Ver kart insanlar istediğini alsın" şeklinde yorumlar yaptı.

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Sosyal Medya, Murat Övüç, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Engin Kurban:
    sonradan bulanlar genelde görgüsüz oluyorlar 0 0 Yanıtla
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