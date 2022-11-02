Hastanede babasının ayaklarını öpen ünlü şarkıcıya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika
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Hastanede babasının ayaklarını öpen ünlü şarkıcıya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı

02.11.2022 10:45

Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, hastanede tedavi gören babasına yardım edip ayaklarını öptüğü anları, "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dönemde futbolcu sevgilisi Gerard Pique'den ayrılığıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Shakira, sosyal medyadan paylaştığı videoyla hayranlarını duygulandırdı.

BABASININ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

45 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, hastanede tedavi altına alınan 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in fizik tedavisine destek verirken çekilen bir videosunu hayranlarıyla paylaştı.

DÜŞTÜĞÜ NOT MANİDAR

Ünlü şarkıcı, babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım ederken görüntülendiği o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" mesajı eşliğinde paylaştı. O esnada ünlü şarkıcının babasının ayaklarını öpmesi de dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

Shakira'nın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. O anlarda doktor da kapının yanında durup baba ile kızı izledi.

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Shakira, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hastanede babasının ayaklarını öpen ünlü şarkıcıya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede babasının ayaklarını öpen ünlü şarkıcıya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika
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