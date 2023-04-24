Gülben Ergen'in gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yaptığı videoya tarla sahibinden tepki geldi - Son Dakika
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Gülben Ergen'in gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yaptığı videoya tarla sahibinden tepki geldi

25.04.2023 13:47

Şarkıcı Gülben Ergen, "Depremi unutmayın" mesajı vermek için bir gelincik tarlasında kaydettiği videoyu yayınladı. Ergen'in videosunu gören tarla sahibi ise "Tarlama kimsenin girmesini istemiyorum" sözleriyle çıkıştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce bina da yerle bir oldu. Hatay Kırıkhan'a giden Gülben Ergen ise bir tarlaya girerek takipçilerine seslendi.

"YARALAR SARILMAYA DEVAM EDİYOR"

Depremzedeleri ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından tarlada çektirdiği bir videoyu paylaşan Gülben Ergen, "Hatay/Kırıkhan'da bir gelincik tarlasından sesleniyorum. Bayramı bu topraklarda geçirdiğim için mutluyum. Burada herkesin umudu ve yaşama sevincini yenilemeye ihtiyacı var. Yaralar sarılmaya devam ediyor" dedi.

Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen'e tarla sahibinden tepki

TARLA SAHİBİNDEN TEPKİ

Ergen'in videosunu izleyen tarla sahibi ise bir video yayınlayarak sitem etti. Kendisinden izin alınmadığını söyleyen adam, "Tarla gelincik tarlası değil, tarlama kimsenin girmesini istemiyorum. Gülben Ergen bir şey paylaşmış ama burası ekin tarlası gelincik tarlası değil" diyerek tepki gösterdi.

YORUMLAR (15)
  • Nurdan Güneş: Nolmuş yani girince ???? Cevap Yaz 17 9 Yayından Kaldır
  • Özcan Yoloğlu: Ozel mülk e beton dökülürken niye tepki yok açık açık para istiyor deseysedi daha iyidi o reklam keyiftenmi çekilmiş mısır ayçiçek tarlarina dökülen asfalt a tepki gostersene Cevap Yaz 33 10 Yayından Kaldır
  • ulku istihbarat: Kıymete bindi tarlası Cevap Yaz 121 146 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Gülben Ergen'in gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yaptığı videoya tarla sahibinden tepki geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülben Ergen'in gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yaptığı videoya tarla sahibinden tepki geldi - Son Dakika
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