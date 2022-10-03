Gülben Ergen... SEZONUN SON AÇIKHAVA KONSERİ KIBRIS'TA! - Son Dakika
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Gülben Ergen... SEZONUN SON AÇIKHAVA KONSERİ KIBRIS'TA!

03.10.2022 20:37
Gülben Ergen... SEZONUN SON AÇIKHAVA KONSERİ KIBRIS'TA!

Her şarkısıyla zirveye yerleşen Gülben Ergen, yeni şarkısının stüdyo çalışmalarını sürdürürken sezonun son açık hava konserini Kıbrıs’da verdi.

Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle göz dolduran Gülben Ergen'in yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

Gülben Ergen sahneden Kıbrıs dışından gelenleri sorduğunda aldığı cevaplar karşısında hayretler içerisinde kaldı.

Ankara, Bursa, İzmir, Edirne, Trabzon, Adana ve daha birçok şehirden gelen dinleyicilerine yenilenmiş repertuarı ile muhteşem bir gece yaşatan Gülben Ergen sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettirdi.

Gülben Ergen sahne 'de giydiği kostümüyle sosyal medya 'da "En Şık" yorumları aldı.

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Kaynak: Magazinkolik

Gülşah Saraçoğlu, Gülben Ergen, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen... SEZONUN SON AÇIKHAVA KONSERİ KIBRIS'TA! - Son Dakika

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