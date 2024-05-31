Emekli polis İsmail'in alışkanlıkları ailesini zor durumda bırakıyor - Son Dakika
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Emekli polis İsmail'in alışkanlıkları ailesini zor durumda bırakıyor

Emekli polis İsmail\'in alışkanlıkları ailesini zor durumda bırakıyor

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ 1 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de 377. bölümüyle ekrana geliyor.

31.05.2024 13:26
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Emekli bir polis olan İsmail'in eski alışkanlıklarından vazgeçememesi ailesini zor bir duruma sokar. Akrabaları Nazlı ve İbrahim, İsmail'le ailesinin arasını düzeltmeye çalışır.

Hastane, gereksiz yere randevu alan ve doktorları meşgul eden kişilerle doludur. Hastalar bir sürü randevu almış fakat çoğuna gelmemişlerdir. Hayati ise sürekli randevu alıp gelmeyen bir hasta olarak doktorlar arasında ün yapmıştır.

Adana adliyesinin hakimlerinden Hayati, karşısına gelen farklı farklı suçluları yargılar ve cezalarını keser. Ozan ve Bahadır'dan kendi aracı hakkındaki gerçeği öğrenen Hayati, büyük bir şok yaşar.

Sürekli başarısız olan teknik direktör Mustafa'nın belgeseli yapılınca onun bu başarısızlıkları çevresi ve kendisi tarafından övgüyle anlatılmaya başlanır.

Hayati, Fikri, İbrahim ve Mustafa mahalle kahvehanesinde seçimlerde oy verecekleri kişileri konuşurlar. Etkilendikleri konular ise adayların sokaklardaki bayrak sayısı, bayrak boyutları, seçim arabaları ve meydanlardaki seçim noktalarıdır.

Hüseyin, Fikri, İsmail ve İbrahim arı kovanındaki arılardır. Neden sürekli bal yapması gerektiğini sorgulamaya başlayan Hüseyin artık bal yapmak istemeyince arkadaşlarıyla tartışır.

Arıcı Sadık gelince ona saldıran arılar ise sonunda büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Emekli polis İsmail'in alışkanlıkları ailesini zor durumda bırakıyor - Son Dakika

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