Güldür Güldür'ün sevilen ismi Onur Buldu baba oldu - Son Dakika
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Güldür Güldür'ün sevilen ismi Onur Buldu baba oldu

20.06.2022 21:22

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Onur Buldu ve öğretmen Duygu Kozoğlu çifti geçtiğimiz yıl evlenmişti. Çift, anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü çiftin bebekleri bu sabah dünyaya geldi.

Fenomen komedi programı "Güldür Güldür Show"un sempatik oyuncusu Onur Buldu, geçtiğimiz yıl öğretmen Duygu Kozoğlu ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri, bu sabah saatlerinde dünyaya geldi.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Doğum gerçekleştiği hastanenin başhekimi tarafından yapılan açıklamada şu bilgileri verdi: "50 santim, 3.110 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."

NAZAR KORKUSUYLA SAKLAMIŞLARDI

Buldu'nun pandeminin ilk döneminde evinde sade bir törenle nikah masasına oturduğu Duygu Kozoğlu'yla bu haberi nazar korkusuyla sakladıkları da öğrenilmişti.

Sessiz sedasız evlenen Onur Buldu ve Duygu Kozoğlu'nun bebekleri dünyaya geldi
Sessiz sedasız evlenen Onur Buldu ve Duygu Kozoğlu'nun bebekleri dünyaya geldi
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Güldür Güldür'ün sevilen ismi Onur Buldu baba oldu - Son Dakika

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